Wrócił. Ten guzik został usunięty przez Bidena

Jak podaje "The Wall Street Journal", 20 stycznia, po ceremonii inauguracyjnej Trumpa, na jego biurku znaleziono czerwony przycisk, umieszczony w drewnianym pudełku.

To "kultowy" przycisk do zamawiania dietetycznej coli. Po raz pierwszy został zainstalowany jeszcze w pierwszej kadencji Trumpa, ale w 2021 roku prezydent Joe Biden nakazał jego usunięcie.

Trump jest znany ze swojej sympatii do Diet Coke i wielokrotnie podkreślał, że nie pije alkoholu, ponieważ jego brat, Fred Trump Jr., zmarł na początku lat 80. z powodu komplikacji związanych z alkoholizmem.

- Przejdziemy teraz do pięknego Gabinetu Owalnego, jednego z najwspanialszych gabinetów w historii – powiedział Trump w Capitol One Arena w poniedziałek po ceremonii inauguracji w Kapitolu. - To tutaj zaczynają się i kończą wojny. Wszystko zaczyna się i kończy w Gabinecie Owalnym - dodał.