Kulisy rezygnacji żony Andruszkiewicza. "Prezes nie był zadowolony"

Przypomnijmy, Kamila Andruszkiewicz została prezesem Fundacji 26 sierpnia. Nominacja wywołała lawinę komentarzy i oburzenia. Jak ujawnił onet.pl, żona polityka nie miała za sobą doświadczeniu w zarządzaniu. Według sprawozdania finansowego za 2019 rok, jej zarobki mogły sięgnąć ok. 175 tys. zł rocznie. Kilka dni później, Kamila Andruszkiewicz ogłosiła, że rezygnuje ze stanowiska. Jak ustaliła Wirtualna Polska, stało się to po tym, jak o sprawie dowiedział się prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Mówiąc delikatnie, prezes nie był zadowolony z powołania żony Andruszkiewicza na tak intratne stanowisko. Przez kilka dni mówiono tylko o tej nominacji, padały oskarżenia o nepotyzm. Prezes dał wyraźnie do zrozumienia, że szybko trzeba to przeciąć – mówi nam osoba z otoczenia kierownictwa PiS.

Dziwne przemówienie Morawieckiego. Kluzik-Rostkowska miała ubaw

– Prędzej odejdzie do Kancelarii Premiera lub do spółki skarbu państwa, aniżeli do ministerstwa na czele z Mariuszem Kamińskim – twierdzi nasze źródło. Polityk oprócz funkcji sekretarza stanu jest również parlamentarzystą.

"Kamili nigdy nie zależało na tym, by pełnić jakieś ładnie brzmiące stanowiska dla samych stanowisk, interesuje ją wyłącznie ciężka praca. Stąd też m.in. decyzja o rezygnacji z funkcji Prezesa Fundacji, aby to jasno udowodnić. (...) Liczy się tylko to, że nazywa się Andruszkiewicz. A to na starcie powoduje, że dla moich przeciwników jest osobą, którą można bez pardonu atakować i opluwać. Smutne, ale prawdziwe. Kamila zrozumiała to i widząc jak jesteśmy atakowani, samodzielnie (nie pod żadnymi tajemniczymi naciskami, które dziś wymyślają dziennikarze), podjęła decyzję o rezygnacji z kierowania Fundacją" - napisał Andruszkiewicz.