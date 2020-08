Kulisy lotu Andrzeja Dudy. "Sytuacja jest oczywista"

- Nie wiem, czy to jest prawda, ale jeśli prawdą jest, że doszło do złamania regulaminów i przepisów, to osoby odpowiedzialne powinny ponieść konsekwencje. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Nie powinno być żadnej tolerancji dla naruszania procedur bezpieczeństwa, bo mogą się kończyć tragicznie - powiedział w TVN24 o doniesieniach ws. lotu wiceprezes Porozumienia Marcin Ociepa.