Kułeba wymienia warunki zwycięstwa nad Rosją. Wśród nich m.in. zwrot Krymu

Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz powtarzali wprawdzie, że to do Ukrainy należy ustalenie warunków wstrzymania działań zbrojnych, ale niedawno obaj przyznali, że woleliby, aby do zawieszenia broni doszło "wcześniej niż później" - komentował amerykański portal.