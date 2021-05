Kukiz tworzy partię i narzeka na brak środków. "Już niewiele mam rzeczy do sprzedania"

Kukiz dodał, że problemem jest też brak wystarczających funduszy na budowanie partii, które - jak wskazał - pochodzą jedynie z prywatnych składek. - Ja już niewiele mam rzeczy do sprzedania. Co prawda zarobiłem w czasach "rock and rolla" trochę pieniędzy, natomiast nie mogę wszystkiego przeznaczyć na działalność partyjną, tyko muszę trochę dla rodziny zostawić - powiedział.

To ostatnia kadencja Kukiza w Sejmie?

Pytany, czy to jego ostatnia kadencja w Sejmie, Kukiz oświadczył, że walczy o taką ordynację, by móc startować samodzielnie. - A dopóki nie mogę startować samodzielnie, to niestety muszę albo samemu budować taką siłę, żeby przekroczyć 5 proc., albo korzystać z list jakiejkolwiek partii politycznej po to, by dostać się do parlamentu. To może być Wiosna, to może być każda partia - dodał.