Kukiz przypomina wypowiedzi Kornela Morawieckiego. Lista jest mocna i naprawdę długa

Lider Ruchu Kukiz'15 zacytował liczne wypowiedzi Kornela Morawieckiego o tym, jak bronił redaktora "Gazety Wyborczej" Adama Michnika czy popierał powstanie "Stanów Zjednoczonych Europy". Przypomniał też, że już jako mężczyzna po siedemdziesiątce, Morawiecki opowiadał, że kocha kilka kobiet, nie tylko swoją żonę.

Kornel Morawiecki, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, jest w polityce od lat. Był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej w czasach PRL oraz założycielem i przewodniczącym Solidarności Walczącej. W wyborach parlamentarnych w 2015 został wybrany do Sejmu z list Ruchu Kukiz'15. W kwietniu 2016 r. zakończył współpracę z Pawłem Kukizem i założył koło Wolni i Solidarni.

W sobotę Paweł Kukiz napisał na Facebooku, że postanowił przypomnieć wypowiedzi Morawieckiego sprzed 2 lat. Dlaczego? Po pierwsze miał go o to prosić jeden z internautów. Po drugie, kiedyś "wypowiedzi Kornela można było uznać za fanaberie i fantazje 'Starszego Pana', a dziś jest szefem opcji parlamentarnej i oprócz prezesa Kaczyńskiego ma największy wpływ na decyzje premiera Mateusza Morawieckiego". W związku z tym Kukiz przypomniał opinie Kornela Morawieckiego dotyczące 11 ważnych zagadnień. Większość z nich jest dość zaskakująca. Oto one: