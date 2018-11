Kukiz pozywa polityków PO i Nowoczesnej. Odpowiedzą za swoje słowa

Izabela Leszczyna i Jerzy Meysztowicz z pozwami od Kukiz'15. Poszło o kontrowersje wokół głosowania nad utrzymaniem wyższych stawek VAT.

Podczas czwartkowego posiedzenia w Sejmie opozycja próbowała zerwać kworum przy głosowaniu nad projektem dot. utrzymania wyższych stawek VAT 8 i 23% do końca 2018 roku. Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej apelował do klubu Kukiz'15, by wyciągnął karty do głosowania. Do zerwania kworum ostatecznie nie doszło, gdyż posłowie Kukiz ’15 zagłosowali przeciw.