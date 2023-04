Kukiz odpiera zarzuty. "Zwrócę i to wielokrotnie więcej"

- Środki przyznane fundacji Potrafisz Polsko! to nie pieniądze dla fundacji, lecz na powołanie Instytutu Demokracji Bezpośredniej, który ma edukować obywateli - powiedział we wtorek Paweł Kukiz. Poseł zapewnił, że "zwróci, i to wielokrotnie większe pieniądze".