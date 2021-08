Kukiz dalej w Sejmie? Polityk zabrał głos

Kukiz: jestem ostatnią osobą w tym Sejmie, której zależałoby na kolejnej kadencji

Od środowego posiedzenia Sejmu na Pawła Kukiza spadła lawina krytyki. - Przebili kilkakrotnie to, co się stało z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem, a to są ci sami, którzy po jego śmierci płakali i sprzeciwiali się mowie nienawiści. To te same media, tzw. wolne, które kontestowały język debaty publicznej, podgrzewają ten hejt - powiedział Kukiz w rozmowie z PAP. W podobnym tonie wypowiedział się wcześniej dla portalu wirtualnemedia.pl.