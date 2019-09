Kucębów Dolny. Poprosił Czecha o podwózkę. Potem go pobił, ukradł mu auto i próbował je podpalić

Obywatel Czech do Polski przyjechał na targi zbrojeniowe. Chcąc pomóc 34-latkowi, został napadnięty i stracił samochód. Policja przypuszcza, że zatrzymany może również stać za zniszczeniem nagrobków na dwóch cmentarzach.

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek w miejscowości Kucębów Dolny (woj. świętokrzyskie). Obywatel Czech do Polski przyjechał na targi obronności w Kielcach. Z braku wolnych miejsc w hotelach postanowił przespać się w samochodzie. W pewnym momencie podszedł do niego mężczyzna i poprosił o podwózkę, oferując 100 złotych za przysługę.

Wówczas Czech został uderzony kilka razy w twarz. Potem 34-latek odjechał jego autem. Pokrzywdzony trafił do szpitala, a policjanci szybko namierzyli rozbójnika. Dzień później nietrzeźwy mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że był już wcześniej notowany. Niedaleko znajdował się również samochód, który 34-latek próbował spalić. Do pożaru nie doszło, bo podpalacz zdusił ogień zamykając drzwi pojazdu.

Zatrzymany został w niedzielę doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzut dokonania rozboju w warunkach recydywy, do którego się przyznał. W poniedziałek skarżyski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. 34-latkowi grozi 12 lat więzienia. Policjanci podejrzewają go również o zniszczenie nagrobków na cmentarzach w Odrowążu i Nowym Odrowążku, do których miało dojść pod koniec sierpnia.