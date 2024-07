Kubuś walczy z nieznaną chorobą. Liczy się każda złotówka

Kosztowna szansa na przełom

Po wielu podejmowanych po omacku próbach wreszcie pojawiła się szansa na przełom. Kuba i jego rodzice trafili pod opiekę wybitnego neurologa, który po szeregu badań zaczął diagnostykę w kierunku wrodzonego zespołu miastenicznego. Głównym objawem wrodzonej nużliwości mięśni jest osłabienie mięśni szkieletowych, co prowadzi do ich wiotczenia, a w konsekwencji nawet do trudności w oddychaniu i bezdechu.