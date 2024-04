Amelia szuka bliźniaka genetycznego. "Żeby wygrać, musi go znaleźć"

Zostań bliźniakiem genetycznym, podaruj życie

W samej Polsce zarejestrowanych jest ponad 2,1 mln potencjalnych dawców szpiku. To wciąż za mało. Co piąty pacjent nadal nie może znaleźć swojego bliźniaka genetycznego, co odbiera mu szansę na przeszczep, a tym samym często zamyka jedyną drogę do zdrowia.