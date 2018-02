"Kubuś Puchatek" już zawsze będzie rządził Chinami. Internauci wyśmiewają decyzję chińskich komunistów

Prezydent USA już niedługo może przestać być najpotężniejszym człowiekiem na świecie. Jego miejsce zając chce prezydent Chin. W Pekinie internauci używają Misia Puchatka by ominąć cenzurę. Krytykują możliwość dożywotniego sprawowania władzy przez Xi Jinpinga.

W praktyce oznacza to, że prezydent Xi Jinping nie musi się już zastanawiać nad koniecznością przejścia na emeryturę w 2023 r. Dalej będzie mógł sprawować urząd niepodzielnie rządząc krajem i przejść do historii jako człowiek, który zdetronizował USA i przekształcił Państwo Środka w najpotężniejsze mocarstwo na świecie. O tym przynajmniej marzy.

Cenzura walczy z Kubusiem Puchatkiem

W chińskim Internecie furorę robi ilustracja z Kubusiem Puchatkiem ściskającym dzbanek miodu i podpisem "Znajdź coś co cię uszczęśliwia i się tego trzymaj!" W przeszłości Puchatek wielokrotnie wykorzystywany był do ilustrowania i krytykowania posunięć prezydenta. Z tego powodu na cel brali go cenzorzy.

Cały świat na wyciągnięcie ręki

Kadencyjność, a więc formalne ograniczenie okresu prawowania władzy, postrzegana była jako jedyna, realna bariera uniemożliwiająca Xi Jinpingowi realizację celów długofalowych. Z problemem tym bardzo kreatywnie poradził sobie Władimir Putin żonglując stanowiskami prezydenta i premiera. Z perspektywy Pekinu byłoby to niepoważne. Krytycy posunięcia Xi Jinpinga uważają, że decyzja, która ma umożliwić Chinom osiągnięcie statusu supermocarstwa dzięki silnemu i jednolitemu przywództwu, paradoksalnie stanie się tym, co zahamuje rozwój państwa. Silni przywódcy mają skłonność do otaczania się ludźmi, którzy potwierdzają ich poglądy, a brak krytycznego myślenia prowadzi do błędów. Ian Brzeziński, amerykański politolog głęboko wierzący w siłę wolnego rynku, przekonywał mnie kiedyś, że autorytaryzm ograniczający swobodę działania obywateli w naturalny sposób skazuje Chiny na niepowodzenie.