Kubacki: serce żony pracuje samodzielnie, to cud

Kubacki opuścił norweskie Vikersund w trybie pilnym. - To była ewakuacja. Jak dostałem telefon i usłyszałem, co się dzieje, to od razu wysondowałem, jaka jest możliwość najszybszego powrotu do domu. I tak to wyglądało. Szybkie pakowanie, zostawienie toreb trenerom, plecak na plecy, na lotnisko i powrót do Krakowa, do szpitala – powiedział.