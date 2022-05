Kuba Wojewódzki stanie przed sądem. "Dość bezkarności celebrytów"

"Celebryci w Polsce nie mogą być nadzwyczajną kastą. Obywatel, który chwali się łamaniem przepisów i to w tak rażący sposób, musi ponieść konsekwencje. Chcemy o to zadbać i dlatego przyłączymy się do tego postępowania jako strona społeczna. Będziemy przekonywać sąd do niedawania Kubie taryfy ulgowej. Wkrótce więcej informacji o sprawie na naszych kanałach" - napisało stowarzyszenie.