Ktoś opluwa biuro posła PiS. Policja zbada DNA

Biuro poselskie Grzegorza Wojciechowskiego Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie) zostało już kilkanaście razy oplute. Policja najpierw nie potrafiła znaleźć podejrzanego, teraz pobrała próbkę śliny i będzie miała DNA sprawcy.

Ulica Szewska, na której stoi biuro poselskie odchodzi od rynku w Piotrkowie. Jest tu monitoring miejski, który obejmuje wejście do biura, ale na nagraniach nie widać, kto i kiedy paskudzi na drzwi. Jak mówią pracujący przy Szewskiej w rozmowie z gazetą, przez długi czas ulica niemal zamieniła się w komisariat. Przed biurem stały radiowozy i pilnowały porządku. Tyle że na nic się to zdało. Sprawca przyczaił się na jakiś czas.

Więc policjanci zebrali ślinę, by mieć jego kod DNA. - Będą chodzić po domach i badać ślinę każdego żeby mieć porównanie? To bezcelowe i potwornie drogie – mówi jeden z piotrkowian. Trzeba pobrać próbki w każdym kolejnym przypadku, a później dopasować je do konkretnej osoby, a to może pochłonąć ogromne kwoty.