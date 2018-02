Ktoś "majstrował" przy Tupolewie? Maciej Lasek: "Te nagrania są znane od dawna"

"Gazeta Polska" poinformowała, że przed wylotem do Smoleńska, ktoś z latarką "dokonywał nieustalonych czynności" przy lewym skrzydle. - Nie ktoś, tylko technicy 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego - mówi Wirtualnej Polsce dr Maciej Lasek, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

- Po pierwsze nasuwa się pytanie, co to znaczy, że "ktoś majstrował"? Stał, czy robił coś konkretnego? Już wyjaśnienie tej nieścisłości może obalić tezę postawioną przez osoby, które to wszystko wymyśliły. Między godziną 4 a 5, sześć osób ze służby technicznej samolotu przygotowywało go do lotu, czyli wykonywało obsługę bieżącą samolotu. Część z tych osób robiła oględziny, inne sprawdzały urządzenia radionawigacyjne i stan silników - tłumaczy. Jak dodaje, "wszystkie te osoby rozmawiały z komisją i podpisały się pod swoją wersją wydarzeń".