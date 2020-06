Kto zostanie pierwszą damą? Agata Duda i Małgorzata Trzaskowska są dziś w cieniu swoich mężów. Ale to się zmieni

Jak wskazuje nasza rozmówczyni, obecna pierwsza dama odmawia zabierania głosu publicznie, jedynie towarzyszy mężowi podczas wizyt w kraju lub za granicą, a jej rola ogranicza się do tego, że "dobrze wygląda". - Jolanta Kwaśniewska, w odróżnieniu od Agaty Dudy, sama wykazywała inicjatywę. Zapraszała inne pierwsze damy, organizowała spotkania na wysokim szczeblu, udzielała się charytatywnie, zwracała uwagę na ważne problemy społeczne. Stąd tak wysoki dla niej wynik w sondażu - mówi nam dr hab. Mieńkowska-Norkiene.

Małgorzata Trzaskowska: włączy się w kampanię, ale jeszcze nie teraz

Kluczem do oceny pierwszej damy, a także kandydatek na pierwszą damę, jest publiczna aktywność i reprezentacyjność. Te czynniki są istotne również w kampaniach wyborczych.

Tu widać jednak pewien paradoks: najmniej aktywnymi - pod względem medialnym - małżonkami kandydatów są Agata Kornhauser-Duda i Małgorzata Trzaskowska. Jednak to ich mężowie cieszą się dziś największym społecznym poparciem wśród wszystkich kandydatów na głowę państwa.

Wedle naszych informacji, małżonka Rafała Trzaskowskiego nie chciała od początku uczestniczyć w kampanii wyborczej męża. - Była niechętna, ale sztab Rafała także uznał, że na tym, początkowym etapie, włączenie się Gośki do kampanii nie jest niezbędne - mówi nam polityk z otoczenia prezydenta Warszawy.

Jak słyszymy, może stać się to jeszcze przed pierwszą turą wyborów prezydenckich 28 czerwca, a na pewno przed drugą - 12 lipca. Sztabowcy Trzaskowskiego wychodzą bowiem z założenia, że kandydat Koalicji Obywatelskiej zmierzy się z Andrzejem Dudą w bezpośrednim starciu. Wtedy do kampanii mocniej może włączyć się także sama pierwsza dama.

Rafał Trzaskowski dla WP: Moja żona wspiera mnie w działalności politycznej, decyzje podejmujemy wspólnie

Małgorzata Trzaskowska, małżonka prezydenta Warszawy, od wielu lat była zatrudniona w stołecznym ratuszu (zajmowała się m.in. promocją miasta). W marcu 2019 roku zrezygnowała z pracy i przeszła do prywatnego biznesu.

Rafał Trzaskowski już jesienią 2018 r., podczas kampanii samorządowej w stolicy, zapowiadał, że jeśli wygra wybory i zostanie prezydentem Warszawy - ostatecznie tak się właśnie stało - to jego małżonka - pracująca w stołecznym ratuszu od ponad dekady - zrezygnuje z pracy w Urzędzie Miasta. - Nie zamierzam wprowadzać standardów PiS i być przełożonym i pracodawcą własnej żony - deklarował w kampanii ówczesny kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy.

Wcześniej - w wywiadzie dla magazynu Vogue - małżonka prezydenta Warszawy tłumaczyła: "Z formalnego punktu widzenia, mogłabym kontynuować tę pracę, ale wiem, że byłaby to niekomfortowa sytuacja dla moich współpracowników. Dla Rafała i dla mnie ostatecznie też. Bardzo lubię swoją pracę, ale może to dobry moment na nowe wyzwania. Mam już swoje pomysły i otwartą głowę, więc pewnie wkrótce prasa nie będzie musiała się tym martwić. Zresztą myślę, że bez względu na to, gdzie teraz będę pracować, moja wiedza, którą zgromadziłam przez te lata, o tym jak funkcjonuje miasto, sprawi, że będę służyła Rafałowi dobrą radą w razie potrzeby”.