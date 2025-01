Kto zastąpi Siewierę w BBN? "Potrzebna jest ciągłość kierowania Biurem"

Dopytywana, kiedy należy spodziewać się odejścia Siewiery z BBN, Paprocka zaznaczyła, że nie potrafi wskazać dokładnej daty, ale będzie to "najbliższa przyszłość". Siewiera został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w październiku 2022 r.

- Szef BBN ma prestiżowe stypendium na Lincoln College i Clarendon Uniwersytetu Oksfordzkiego. Po pierwsze, jeśli nie podejmie go w tym roku, to ono przepadnie. Uczelnia przesuwała, na prośbę ministra Siewiery kilka razy termin rozpoczęcia studiów. Do teraz. Po drugie, nie dałoby się pogodzić sprawowania funkcji szefa BBN z wykorzystaniem grantu renomowanej brytyjskiej uczelni – mówi nam anonimowo osoba z Pałacu Prezydenckiego.