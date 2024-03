Kto stoi za strzelaniną w Moskwie? Ukraińcy wskazują winnego

W piątek przed koncertem zespołu Piknik do sali Crocus City Hall wtargnęli uzbrojeni mężczyźni. W budynku doszło do eksplozji, wybuchł pożar. Według rosyjskich kanałów zbliżonych do struktur siłowych w ataku zginęło co najmniej 40 osób, a 130 zostało rannych.