Czarnek w poniedziałek był gościem rada ZET. Bogdan Rymanowski najpierw zapytał swojego gościa, czy to on pokieruje sztabem Nawrockiego.

Były minister edukacji i nauki zaprzeczył oraz dodał, że na to stanowisko "jest parę kandydatur". Zaznaczył, że ma swojego faworyta. - Powiem to wprost, to jest też mój przyjaciel i człowiek, który się sprawdził w zarządzaniu również w sztabach. To jest Paweł Szefernaker. Czy on będzie szefem sztabu? Zobaczymy, wybór dopiero nastąpi – oświadczył Czarnek.