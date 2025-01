Kto będzie ambasadorem USA w Polsce? Jest faworyt

Profesor Jim Mazurkiewicz, potomek polskich emigrantów w piątym pokoleniu, jest na czele listy kandydatów do objęcia funkcji ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce - informuje RMF FM.

"Jestem bardzo wdzięczny Prezydentowi Bidenowi za zaufanie i powierzenie mi tej misji. Jego wizja każdego dnia inspirowała mnie do pełnego zaangażowania w realizację naszych wspólnych celów. Choć moja misja w Polsce zbliża się do końca, pozostaję w pełni zaangażowany w dalsze pogłębianie relacji polsko-amerykańskich aż do ostatniego dnia mojej służby" - dodał.