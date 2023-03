Książę Harry ma dylemat. Musi wybrać mniejsze zło

Przyjaciele książęcej pary przyznali, że Harry i Meghan nie podejmą decyzji o udziale w koronacji, dopóki do ich domu w Kalifornii nie dotrze formalne zaproszenie. Dopiero wówczas podejmą decyzję, czy pojadą razem na historyczne wydarzenie, czy też Harry weźmie w nim udział bez Meghan, co również jest rozważane. Jeśli para wybierze się do Wielkiej Brytanii razem, ich wizyta na Wyspach będzie krótka. Przed kilkoma dniami informatorzy "The Telegraph" zdradzili, że jeśli Harry weźmie udział w koronacji, przed powrotem do Stanów Zjednoczonych będzie chciał spotkać się z królem oraz księciem Williamem.