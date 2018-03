Ksiądz z Podlasia oskarżony o pedofilię. Zwabił 14-latkę na plebanię i zgwałcił, teraz czeka w klasztorze na rozprawę

28-letni wikariusz z Wyszek został już oskarżony o gwałt i będzie odpowiadał z wolnej stopy. "Za karę" biskup drohiczyński zakazał mu wykonywania posług kapłańskich i zesłał do klasztoru. "W środku ma diabła" - mówi jedna z parafianek.

- Trudno uwierzyć, że mógł zrobić coś tak potwornego - powiedziała jedna z parafianek o wikariuszu . Lubiany i szanowany przez wszystkich Marcin Ł. okazał się potworem. Został oskarżony o trzykrotne zgwałcenie 14-letniej dziewczyny. Na jaw wychodzą skandaliczne szczegóły. Do zdarzeń doszło w maju i czerwca ubiegłego roku. Wikariusz podstępem zwabiał ją do budynku plebanii, zamykał drzwi na klucz, rozbierał ją i wykorzystywał seksualnie.

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce już skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Marcinowi Ł. Ksiądz częściowo przyznał się do zarzutów. Grozi mu kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 3 lata.

Został tymczasowo aresztowany. Przebywał w więzieniu od listopada 2017 do połowy stycznia 2018. Sąd w Ostrołęce zamienił areszt na poręczenie majątkowe w wysokości 20 tys. zł. Nie może on opuszczać kraju. Ma też zakaz zbliżania się do dziewczynki. Biskup drohiczyński zakazał mu wykonywania posług kapłańskich i "za karę" zesłał do klasztoru. Tam poczeka na rozprawę sądową.