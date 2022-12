Ksiądz współpracował z SB. Morawiecki kupił od niego tanio działki

Sąd Okręgowy w Lublinie orzekł, że ks. Sławomir Żarski jest kłamcą lustracyjnym. Wbrew składanym poświadczeniom, okazało się, że aż do 1990 roku był tajnym współpracownikiem SB - donosi "Gazeta Wyborcza". Żarski w trakcie rządów PiS został mianowany na generała. To także on sprzedał Mateuszowi Morawieckiemu, zdecydowanie poniżej wartości, działki we wrocławskim Oporowie.