Ksiądz przyznał, że jest ojcem. Ale to oświadczenie biskupa jest bardziej zaskakujące

Przyznanie się do ojcostwa z pewnością nie było łatwe. Portugalski proboszcz wraz z ogłoszeniem informacji zrzekł się pełnienia obowiązków kapłańskich. Diecezja stwierdziła, że ksiądz może pozostać duszpasterzem.

Jednak biskup, któremu podlegał, docenił uczciwość księdza i stwierdził, że może on nadal pełnić swoje obowiązki. Jako argument podał to, że "Kościół jest miejscem miłosierdzia, w którym Bóg wybacza wszystko, jednak podwójne życie jest nie do zaakceptowania" - napisał w oświadczeniu.