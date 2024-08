Ksiądz poświęcił kebab Filipa Chajzera. Zdjęcia krążą w sieci

Jak informował portal Halo Ursynów, najnowsza lokalizacja budki z kebabami wynika z tego, że Filip Chajzer wychowywał się właśnie w tej dzielnicy. Kilka tygodni temu apelował nawet do swoich fanów o wskazywanie najlepszej lokalizacji. Ostatecznie budka stanęła przed głównym wejściem do Galerii Ursynów. "Specjalnie dla niej tymczasowo zdemontowano jeden ze stojaków rowerowych, by się zmieściła" - informował portal.