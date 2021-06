Ksiądz opublikował sumę ofiar z Komunii Świętej. Wyliczył, która klasa dała najmniej

"Działanie bardzo skuteczne"

"Działanie bardzo skuteczne, bo uczy najmłodsze dzieci tego, jak ważną instytucją jest Kościół Katolicki, w następstwie czego potem kościołowi bardzo łatwo ingerować w sprawy polityczne i inne dziedziny życia społeczeństwa. W Polsce mamy niecałe 200 kościołów i związków wyznaniowych. Jakby to wyglądało gdyby każdy z nich wchodził tak głęboko w szkolne progi? Przecież to niedorzeczność. Można powiedzieć 'to nie zapisuj dziecka na religię'. Świetnie, ale co dalej? To szczególne 'namaszczenie' z jakim traktowany jest Kościół Katolicki, jego dominującą rolę obserwują również uczniowie bezwyznaniowi i innych wyznań" - napisał z kolei mieszkaniec Skórzewa, w liście adresowanym do redakcji.