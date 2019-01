Ksiądz na mszy informuje, kto ile dał po kolędzie. Wyczytuje nazwiska i kwoty

Ksiądz na niedzielnej mszy świętej w jednej z lubelskich parafii wylicza z ambony, ile poszczególni parafianie ofiarowali na kościół podczas kolędy. Podaje ich nazwiska oraz kwoty włożone do koperty. Nie wszystkim spodobał się ten pomysł. Proboszcz wskazuje - "to 30-letnia tradycja".

"30-letnia tradycja"

- Chodziłem we wtorek po kolędzie i tylko jedna osoba poprosiła mnie, abym podczas mszy nie wyczytywał jej nazwiska - mówi portalowi ks. Henryk Borzęcki, proboszcz parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Białopolu. Okazuje się, że ksiądz robi to od lat. - Wszyscy pozostali, zgodnie z miejscową, już 30-letnią tradycją, nie mieli nic przeciwko temu - dodaje.

I dodaje, że jest to znany, wieloletni zwyczaj tej wspólnoty parafialnej. Oznacza to, że osoba, która podczas kolędy składa ofiarę, jest świadoma tej praktyki i może zgłosić proboszczowi brak zgody na ujawnianie swoich danych.

Kolęda "na dwie koperty"

To już kolejna parafia, w której kolęda budzi emocje. W ubiegłym tygodniu opisywaliśmy przypadek parafii, w której ksiądz przyjmuje po kolędzie dwie koperty. Ta dodatkowa to datek na budowę sanktuarium.

- Ludzie normalnie składają się co jakiś czas - mówił nam pan Andrzej, który należy do parafii. Dodaje, że parafianie przy okazji kolędy przekazywali pieniądze do koperty, zakładając, że składają się tym samym na budowę kościoła. - Ja tak też myślałem. Tymczasem na chwilę przed wizytą duszpasterską żona mi mówi, że ksiądz chce dwóch kopert. No i oczywiście się posprzeczaliśmy trochę. Ale poszedłem na mszę kilka dni później i usłyszałem to samo. Jestem oburzony - mówi pan Andrzej.