Ks. Stanisław Orzechowski nie żyje. Miał 81 lat

O śmierci ks. Stanisława Orzechowskiego poinformował w środę tygodnik katolicki "Niedziela". Kapłan urodził się w 1939 roku w Kobylinie i był szanowanym duszpasterzem akademickim. W 1957 roku ukończył Technikum Budowlane we Wrocławiu, po czym wstąpił do Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W 1964 r. przyjął święcenia kapłańskie.