"Krzywo, nieostro, bez kontrastu". Okładka nowego Vogue'a rozpętała burzę

"To koszmar!", "Porażka!", "Promocja PRL?". Polacy są rozgoryczeni smutną okładką premierowego numeru polskiej edycji Vogue'a. Pomimo, że wydawnictwo jeszcze się nie ukazało w internecie już wrze na jego temat. Wśród internautów wywiązała się gorąca dyskusja. Nie dotyczy ona jednak mody, a tego co przedstawia zdjęcie. Czyżby wydawcy polskiej edycji magazynu otworzyli wrota "polskiego piekiełka"?

To jednak nie gwiazdy polskiego biznesu modowego wzbudziły taką sensację, a... tło. Kobiety ubrane na czarno stoją obok czarnej Wołgi, samochodu będącego symbolem luksusu w PRL-u oraz środkiem transportu najwyższych notabli w PZPR. Za nimi wznosi się ponury i szary Pałac Kultury i Nauki, który chowa się we mgle czy, jak internauci sprytnie wychwycili - w smogu.

To jednak nie zmienia faktu, że oryginał budzi powszechny, patriotyczny niesmak. Jak skomentowała jedna z naszych czytelniczek "Smutno, szaro i bardzo stereotypowo... Warszawa i Pałac Kultury, co za innowacja!!! Trochę mało kreatywnie.. A po za tym to modelki trochę nad wyraz "wypozowane". Pierwsze skojarzenie dlaczego to jest takie smutne ciemne i krzywe...". Rzeczywiście, obraz może nie jest zbyt optymistyczny, ale z drugiej strony to okładka magazynu modowego, a ta dziedzina ma przecież swoje specyficzne kanony.