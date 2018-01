Krzysztof Szczerski nie zostanie ministrem spraw zagranicznych? Ważą się losy członków rządu

We wtorek o godz. 12 poznamy zmiany w rządzie. Wydawało się, że Krzysztof Szczerski jest pewnym kandydatem do objęcia stanowiska po Witoldzie Waszczykowskim. Do teraz. Z najnowszych informacji wynika, że prezydencki minister jednak pozostanie w kancelarii Andrzeja Dudy.

Krzysztof Szczerski był typowany na następcę Waszczykowskiego (PAP, Fot: Jacek Turczyk)

Z informacji portalu wpolityce.pl. wynika, że propozycja objęcia przez Krzysztofa Szczerskiego stanowiska ministra spraw zagranicznych była poważnie rozważana. Ale prezydencki minister uznał, że woli pozostać w swojej dotychczasowej roli jako szef gabinetu Andrzeja Dudy.

Inni szefowie resortów, którzy najcześciej wskazywani są jako ministrowie do odwołania, to m.in. Antoni Macierewicz, Jan Szyszko i Krzysztof Jurgiel. Do tej pory żadna ze zmian nie została oficjalnie potwierdzona.

Nowy rząd został zaprzysiężony 11 grudnia. Jedyną zmianą było zastąpienie Beaty Szydło Mateuszem Morawieckim na stanowisku premiera. Dotychczasowa szefowa rządu pozostała w jego składzie jako wicepremier.

