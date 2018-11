Krzysztof Szczerski: międzynarodowe obchody Święta Niepodległości rozłożone na kilka etapów

Na obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nie będzie żadnego zagranicznego przywódcy. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski nie widzi problemu. Tłumaczy, że obchody tego święta "rozłożone zostały na cały rok".

- Drugi wymiar to obchody globalne i to odbędzie się właśnie w grudniu w związku z tym, że do Polski przyjadą przywódcy co najmniej kilkudziesięciu państwa świata. Na dzisiaj mamy potwierdzonych 50, ale liczymy, że może to być około stu, a na pewno na różnym szczeblu będą reprezentowane wszystkie państwa ONZ - poinformował Szczerski. Przywódcy ci przyjadą do Polski w związku ze szczytem klimatycznym COP24.