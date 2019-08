Krzysztof Sadowski — Sprawdź, kim jest znany muzyk oskarżony przez Mariusza Zielke o wykorzystywanie seksualne uczestniczek programu „Tęczowy Music Box”

Krzysztof Sadowski — Afera „Teczowy Music Box”. Zobacz, kim jest znany muzyk oskarżony przez dziennikarza Mariusza Zielke popełnienie czynów pedofilskich za kulisami słynnego show dla dzieci.

Krzysztof Sadowski — kim jest muzyk oskarżony o pedofilię?

Krzysztof Sadowski urodził się 15 grudnia 1936 roku w Warszawie . To polski pianista, kompozytor jazzowy i organista, który zasłynął między innymi z takich przebojów jak „Spacer przy księżycu”, „Ten nasz zwyczajny świat” czy „To nie grzech”. Sadowski debiutował w połowie lat 50. I 1957 roku założył zespół Modern Combo. Współpracował z czołowymi polskimi jazzmanami oraz zespołami i solistami z kręgu popu, oraz rocka. Koncertował zarówno w kraju, jak i zagraniczną. W latach 1963-1966 był liderem Bossa Nova Combo, a od 1968 zaczął grać na organach i elektronicznych instrumentach klawiszowych. Utworzył Grupę Organową Krzysztofa Sadowskiego, z którą nagrywał utwory dla Polskiego Radia. Współpracował również z TVP, realizując muzyczne programy telewizyjne. Jest kompozytorem muzyki filmowej i piosenek znanych artystów, takich jak: Irena Santor , Violetta Villas, Wanda Warska, Liliana Urbańska czy Danuta Rinn.

Krzysztof Sadowski — Afera „Teczowy Music Box”

Według dziennikarza śledczego, Mariusza Zielke, Krzysztof Sadowski miał wykorzystywać nieletnie uczestniczki programu „Tęczowy Music Box”. Publicysta poinformował, że od momentu nagłośnienia sprawy, zaczęły napływać do niego zgłoszenia od kolejnych ofiar. Dziewczynki miały być gwałcone przy realizacji programów „Tęczowy Music Box”, „Co jest grane?” oraz licznych występów zespołu muzycznego „Tęcza”. Do molestowania dochodziło także w domu oskarżonego Krzysztofa Sadowskiego, w jego samochodzie oraz w siedzibie jednego z najważniejszych polskich stowarzyszeń muzyczny. Do szokujących doniesień jednej z ofiar dotarła dziennikarka Wirtualnej Polski, Magda Mieśnik, której dokładną relację można przeczytać tu.