Krzysztof Kwiatkowski startuje jako kandydat niezależny w wyborach parlamentarnych

Były prezes Naczelnej Izby Kontroli ucina plotki. Właśnie potwierdził start w wyborach parlamentarnych.

- Teraz już oficjalnie informuję, przecinając wszelkie spekulacje. Chcę startować do Senatu jako kandydat niezależny - napisał na Twitterze Krzysztof Kwiatkowski.

- Będę startował do Senatu. Tego miejsca, w którym jest większa szansa na to, że ponad podziałami politycznymi uda się realizować dobre inicjatywy na rzecz mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego - mówił Kwiatkowski.

Były prezes NIK dodał, że będzie "kandydatem niezależnym, kandydatem łodzian". Do przyszłego poniedziałku musi z komitetem zebrać tysiąc podpisów. To wtedy upływa termin rejestracji.

Start poza Koalicją

W trakcie konferencji padło pytanie, czemu nie wystartuje z list Koalicji Obywatelskiej.

- Nie jest to najlepsze rozwiązanie - odpowiedział. - Tym, czym się kierowałem, o czym myślałem i o czym marzę, to realizowanie misji senatora, który będzie reprezentował łodzian. Najlepszą do tego formułą jest kandydat niezależny - dodał.