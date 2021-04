Cugowski o Krawczyku i ich wspólnych dolegliwościach

Ewa Krawczyk, wdowa po Krzysztofie Krawczyku poinformowała, że przyczyną śmierci artysty nie był koronawirus. Wokalista do szpitala w Łodzi trafił w poniedziałek po południu. Informację o jego śmierci za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał Andrzej Kosmala.

Cugowski wspomina Krzysztofa Krawczyka

„Przez wiele lat obserwowałem co robi, jak robi. Tego typu ludzi w historii polskiej muzyki rozrywkowej było niezmiernie mało, myślę, że można byłoby na palcach jednej ręki ich policzyć. To wielka, wielka strata” – dodał.

„To był artysta, który - najpierw z zespołem Trubadurzy, a potem sam - przez wiele lat wylansował wielkie przeboje, ukochane przez publiczność, a w końcu to wszystko, co robimy to robimy dla publiczności” – zaznaczył Cugowski. (PAP)