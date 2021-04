Dziewczynka przejechała 100 km, by pożegnać Krzysztofa Krawczyka

13-letnia Amelia Skalska z Wielkopolski przejechała 100 km, by osobiście pożegnać idola. Na grobie Krzysztofa Krawczyka młoda adeptka szkoły muzycznej wykonała utwory: "To, co dał nam świat” i "Barka".

Share

Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach Źródło: AKPA