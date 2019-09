Krzysztof Bosak oskarża TVP o kłamstwo ws. sondażu. Konfederacja straszy pozwem

Wybory parlamentarne 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Jeden z ostatnich sondaży wykazał, że Konfederacja ma szansę na to, by wejść do Sejmu. "Wiadomości TVP" postanowiły ten fakt przemilczeć. Krzysztof Bosak oskarża o kłamstwo oraz straszy pozwem.

Wybory parlamentarne 2019. Krzysztof Bosak chce pozwać TVP (Forum, Fot: Andrzej Hulimka)

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu", na PiS może zagłosować 45 proc. wyborców. KO może liczyć na 26 proc. Z kolei Lewicę wybierze jedynie 14 proc., a PSL 7 proc. Co ciekawe, do Sejmu może wejść Konfederacja, która w sondażu przekroczyła próg wyborczy.

W czwartkowym głównym wydaniu "Wiadomości TVP" omówiono wyniki tego badania. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że zestawiono słupki PiS, KO, Lewicy i PSL. Zabrakło Konfederacji, co zostało wypomniane przez Krzysztofa Bosaka.

"Wiadomości TVP dziś otwarcie SKŁAMAŁY twierdząc, że Konfederacja nie wejdzie do Sejmu i jednocześnie prezentując sondaż w którym przekroczyliśmy próg" - napisał polityk na Twitterze.

Jednocześnie zaznaczył, że prawnicy ugrupowania "już pracują nad pozwem w trybie wyborczym przeciw dezinformacji zawłaszczanej przez PIS stacji TV".