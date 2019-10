Krzysztof Bosak – debata wyborcza TVN 24. Sprawdź, kim jest reprezentant Konfederacji

Krzysztof Bosak weźmie udział w debacie wyborczej emitowanej 8 października w TVN 24. Zobacz, co warto wiedzieć o reprezentancie Konfederacji i zapoznaj się z jego życiorysem.

Krzysztof Bosak – reprezentant Konfederacji

Krzysztof Bosak urodził się 13 czerwca 1982 roku. Studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej, ekonomię w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz filozofię na prywatnej uczelni, ale studiów nie ukończył. Już 2000 roku wstąpił do Młodzieży Wszechpolskiej we Wrocławiu, a w 2001 zaczął działać w tej organizacji w województwie lubuskim, gdzie sprawował kolejno funkcje pełnomocnika, a następnie prezesa okręgu. W 2002 został członkiem naczelnej rady MW, od lutego 2004 do kwietnia 2005 był sekretarzem zarządu głównego, a od listopada 2005 rzecznikiem prasowym. Stanowisko prezesa krajowego Młodzieży Wszechpolskiej objął 7 listopada 2005. Tę funkcję pełnił do 17 grudnia 2006.

Krzysztof Bosak wstąpił do Ligi Polskich Rodzin w 2001 roku, a w wyborach samorządowych 2002 kandydował z jej ramienia do sejmiku lubuskiego (bez powodzenia). Od 2004 do 2005 był asystentem eurodeputowanego Macieja Giertycha. Mandat poselski uzyskał w wyborach parlamentarnych 2005, kandydując z dziesiątego miejsca LPR w okręgu zielonogórskim. W Sejmie V kadencji zasiadał w Komisji Edukacji Narodowej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Nauki i Młodzieży. Pełnił też funkcję sekretarza Sejmu RP V Kadencji. Od 2008 do 2009 był redaktorem naczelnym serwisu internetowego Prawa.pl, a w 2008 został prezesem Fundacji Europa Media, którą sam założył. W działalność Ruchu Narodowego włączył się w 2012 roku, w rok później wszedł już w decyzyjny organ tej organizacji. Bosak otwierał listę RN w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014 (okręg 4, Warszawa), A w tym samym roku kandydował na radnego Warszawy. W marcu 2015 startował ze wspólnego komitetu wyborczego Ruchu Narodowego i Nowej Prawicy na prezydenta Zielonej Góry, zajmując 3. miejsce spośród 6 kandydatów.

W 2018 startował w wyborach samorządów jak lider wyborczej, jako lider listy wyborczej Ruchu Narodowego do sejmiku mazowieckiego w okręgu wyborczym nr 7 (nie uzyskał mandatu radnego). W 2019 Bosak został jednym z liderów koalicji Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy i to właśnie z jej ramienia startował w wyborach do Europarlamentu. Został także jednym z liderów federacji Konfederacja Wolność i Niepodległość.