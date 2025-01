Jasna Góra przerywa milczenie. Jest komentarz ws. krzyków kibiców

Przeor Jasnej Góry, o. Samuel Pacholski, po raz pierwszy odniósł się do sytuacji. Podkreślił, że większość pielgrzymów przybyła na Jasną Górę w duchu modlitwy i formacji. Wyraził jednak zaniepokojenie zachowaniem nielicznej grupy, która wznosiła hasła niezgodne z postawą chrześcijańską.

O. Pacholski zaapelował do pielgrzymów o większe wyczucie i jednoznaczną postawę, przypominając, że Jasna Góra jest miejscem modlitwy i słuchania Słowa Bożego. Jego oświadczenie zostało opublikowane we wtorkowy wieczór, co było pierwszym komentarzem ze strony zarządzających sanktuarium.