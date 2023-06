Krzyczeli do Kaczyńskiego na miesięcznicy. Policja zaskoczyła protestujących

Jak co miesiąc w okolicach placu Piłsudskiego pojawili się też przedstawiciele Lotnej Brygady Opozycji, którzy co miesiąc organizują protest przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. LBO zamiast megafonów do nagłośnienia chciała użyć metalowych wiader z odciętym denkiem. Zgromadzeni krzyczeli m.in. : "Jarek gryzie cię sumienie?", "Kazałeś lądować bratu?", "Gdzie jest wrak".