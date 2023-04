Abp Jędraszewski przemówił. Zdecydowane słowa ws. Smoleńska

- To także jego słowa, które miały paść w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku, by raz na zawsze przeciąć kłamstwo katyńskie skonstruowane przez sowiecką Rosję. Pan prezydent miał wtedy m.in. powiedzieć: "Katyń i kłamstwo katyńskie stały się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruły relacje między Polakami i Rosjanami. Nie da się budować trwałych relacji na kłamstwie. Kłamstwo dzieli ludzi, narody, przynosi nienawiść i złość, dlatego potrzeba nam prawdy. Racje nie są rozłożone równo, rację mają ci, którzy walczą o wolność. My, chrześcijanie, wiemy o tym dobrze. Prawda, nawet najboleśniejsza, wyzwala, łączy, przynosi sprawiedliwość, pokazuje drogę do pojednania. Okoliczności tej zbrodni muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione" - podkreślił.