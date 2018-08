Krzyczał "ZOMO" do policjantów przed Pałacem Prezydenckim. Teraz mówi: dałem się wykorzystać

Wiem, że wyglądam jak pacan, który bez sensu drze ryja w stronę policjantów. Nie widać na tym nagraniu jednak dlaczego. Już po wszystkim pomyślałem o sobie: co za idiota. Zajmuję się filmem i dałem się wykorzystać - tłumaczy Michał Modlinger, bohater nagrania nakręconego podczas protestu przed Pałacem Prezydenckim.

Pojechał na Krakowskie Przedmieście. - Szedłem od strony pl. Zamkowego. Zobaczyłem akcję sprejowania po chodniku. Policja zatrzymała kilka osób. Zaprowadzono je pod ścianę przy kinie Kultura. Były do niej przyparte. Moim zdaniem było to nieadekwatne do sytuacji. Demonstranci wołali o pomoc. W pewnym momencie jedna z zatrzymanych osób odwróciła się i rozpoznałem, że to nauczyciel z mojego liceum. Nie uczył mnie osobiście, ale zapamiętałem go jako aktywnego społecznie, uczestniczył w życiu szkoły. Zadziałało to na moje emocje. Próbowałem dojść do nich. Wtedy jeden z policjantów powiedział do mnie: „Wyp..j”. Wbił się drugi kordon policjantów. Ludzie krzyczeli. Pojawiły się kamery. Były dwa główne hasła: „ZOMO” i „Uwaga, uwaga, tu obywatele”. Nie byłem wodzirejem. Te hasła krzyczeliśmy wszyscy, w dużej grupie. Energia tłumu. Wtedy policja zaczęła nas na siłę odpychać. Policjant, prawdopodobnie przez przypadek, mocno szturchnął mnie w żebro - opowiada Modlinger.