Morawiecki reaguje na decyzje Izraela. Do Polski wrócą dzieci ambasadora

"Nigdy nie pozwolimy też, aby instrumentalnie wykorzystywano pamięć zabitych przez Niemców milionów Polaków i polskich Żydów do dzisiejszych politycznych interesów, do budowy partyjnego poparcia w polityce wewnętrznej, do wywoływania niechęci i nienawiści części izraelskiej opinii publicznej do Polski. Mam nadzieję, że w tej niezwykle ważnej sprawie rząd i opozycja będą mówić jednym głosem - chodzi tu o interes Polski, wszystko inne powinno zejść na dalszy plan" - dodał.