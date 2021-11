Kryzys na granicy. To nagranie wywołało burzę w sieci

Nagranie to zamieścił w sieci i rozpropagował rzecznik skrajnie prawicowej organizacji Generation Identitaire (rozwiązanej przez francuskie władze w marcu tego roku). "Migranci nie mają żądnych zahamowań, spójrz na tych, którzy celowo zmuszają swoje dzieci do płaczu, aby następnie przyprowadzić je przed kamery. Są gotowi zrobić wszystko, aby wejść do Europy, trzeba ich powstrzymać!" - napisał na swoim profilu w sieci społecznościowej.