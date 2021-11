Kryzys na granicy. Putin wskazał winnych i oskarżył polskich żołnierzy

Putin o rozmowach: Mińsk-UE

Według Władimira Putina Unia Europejska powinna rozmawiać z Mińskim na temat kryzysu na granicy. "To nie jest pytanie do mnie, dlaczego oni (UE i Białoruś - przyp. red.) ze sobą nie rozmawiają. Nas to nie dotyczy" - zaznaczył włodarz.