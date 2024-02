Kryzys kadrowy w policji. Mroczek wyjaśnia

Mroczek poinformował również, że w 2023 roku do służby w policji przyjętych zostało 5174 osób. Z drugiej strony, odeszło aż 9458 policjantów, co było rekordową liczbą odejść i przyczyniło się do obecnego kryzysu. Poziom zatrudnienia na koniec 2023 roku był tak niski, jak na początku lat 90., kiedy to tworzono formację. Wiceszef MSWiA podkreślił, że tylko w 1990 roku liczba wakatów była wyższa.