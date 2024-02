Kryzys branży turystycznej z Puszczy Białowieskiej. Przedsiębiorcy apelują do premiera

- Był bardzo mały ruch. Turyści pytali, co się stało, że nikogo nie ma - na ulicach i w restauracjach były pustki, pomimo tego, że mieliśmy świetne warunki. Takiej pogody w czasie 'warszawskich' ferii zimowych to nie pamiętam. Nic to nie dało - wypożyczałem dwie, trzy pary nart dziennie, podczas gdy w poprzednich latach 50-70 par. Liczby mówią same za siebie - opisuje swoją sytuację Sławomir Droń, który w Białowieży prowadzi restaurację i wypożyczalnię nart.