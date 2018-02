Krystyna Pawłowicz znowu grzmi w sieci. "Czekają niecierpliwie na śmierć Polski"

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz w najnowszym wpisie alarmuje o wrogu wewnętrznym Polski. Jak podkreśla, V kolumna "wgramoliła się" do Sejmu, założyła antypolskie organizacje oraz media i upokarza kraj. - Kiedy to się skończy? - pyta polityk.

Pisząc o V kolumnie miała na myśli - jak tłumaczyła - "jakieś resortowe osobniki", które nie są zakorzenione w polskiej historii ani tradycji. One "bez ograniczeń, czując zewnętrzne wsparcie, atakują kłamliwie, skrajnie, nienawistnie i morderczo państwo swego zamieszkania" - podkreśliła posłanka PiS.

Jak zaznaczyła, państwo "w swej dobroci i naiwności pozwala bluzgać kłamstwami w polskiej państwowej telewizji, do której ta wredna kolumna chodzi tylko po to, by Polsce i Polakom przyłożyć i upokorzyć".