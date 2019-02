Krystyna Pawłowicz wygrała z "Newsweekiem". Tomasz Lis musi ją przeprosić

"Właśnie prawomocnie wygrałam proces cywilny z 'Newsweekiem'" - poinformowała Krystyna Pawłowicz. Posłanka musi zostać przeproszona za naruszenie jej dóbr osobistych. Sąd uznał, że dotyczący jej osoby tekst "Bulterierka Prezesa" był obraźliwy.

"To przechodziło przez wiele składów, do wyższych instancji, bo T. Lis od wszystkiego się odwoływał, i wracało do Sądu Okręgowego. Ta sprawa nieco przywróciła moją wiarę w sądy" - napisała na Twitterze Krystyna Pawłowicz.